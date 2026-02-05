José Luis Iglesias se refirió a las capacitaciones de la Cámara de Comercio

En diálogo con FM Radio del Pueblo, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, se refirió exclusivamente a las capacitaciones que se impulsan para comerciantes y emprendedores, remarcó la importancia de la educación financiera, los programas de empleo rápido y la necesidad de un abordaje presencial y cercano en los procesos de formación.

En primer lugar, José Luis Iglesias explicó que el eje del trabajo actual está puesto en la formación «para ver si podemos dar educación financiera, algunos programas de empleo rápido”, señaló, al describir las capacitaciones pensadas para brindar herramientas concretas a comerciantes y emprendedores.

En ese sentido, precisó el contenido de las instancias formativas «explicar cómo hacer un tema para reconducir la finanza tanto a los emprendedores como a los comerciantes”, afirmó, destacando que la capacitación apunta a resolver situaciones reales y cotidianas.

En este punto, remarcó la importancia del formato «tratar los temas en forma presencial”, expresó, al considerar que el contacto directo permite una mejor comprensión y acompañamiento durante el proceso de aprendizaje.

En esa línea, Iglesias subrayó el valor humano de la capacitación «la persona que está necesitada requiere en forma amable, simple, empatía y buena voluntad”, afirmó, y sostuvo que la formación debe contemplar la realidad particular de cada participante.

Asimismo, diferenció este enfoque de otras modalidades «no es lo mismo que tomando un 0800, una página web, ahí está toda la información”, señaló, y explicó que la capacitación presencial genera confianza y mayor efectividad.

Por otro lado, destacó la participación local en los procesos formativos «contar con participadores locales”, expresó, remarcando que quienes conocen el territorio pueden abordar mejor las problemáticas concretas del comercio de Río Grande.

En ese marco, Iglesias puso en valor el compromiso institucional «estamos todos los días, no para la tribuna, sino para ver qué podemos ayudar”, sostuvo, al describir el trabajo cotidiano de la Cámara en materia de capacitación.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Grande reafirmó el objetivo central de estas acciones «ver qué podemos ayudar”, expresó, y concluyó que la capacitación, la educación financiera y el acompañamiento directo son herramientas fundamentales para fortalecer al comercio local.