José Cejas, campeón de la Copa ACLAV con Ciudad Vóley

No pudo ser en la primera competencia de la temporada, la Supercopa, en cuya final Ciudad Vóley cayó en tie break ante San Lorenzo.

RIO GRANDE.- Y tuvieron que pasar casi dos meses para que los de Núñez alzaran su primer trofeo de este nuevo ciclo: una semana atrás, el miércoles 17, en el gimnasio Gorki Grana de Morón, los entrenados por Hernán Ferraro vencieron en sets corridos a Defensores de Banfield, en la final de la Copa ACLAV, con parciales de 25-16, 25-21 y 25-22.

Al plantel albiceleste retornó José Cejas, el armador fueguino que tras pasar por Ciudad había jugado la Liga 2024/2025 para Waiwen, de Comodoro Rivadavia. MANOS ARRIBA. Los campeones en el programa que conducen José Montesano y Hugo Conte.

Formado en Universitario de Río Grande, junto a su hermano Franco Ybars y sus primos, el suplente del histórico Demián González fue tenido en cuenta en 2021, tras una convocatoria que la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) realizó en Comodoro Rivadavia. Y ya asentado en Buenos Aires, integró preselecciones en categorías formativas.

El mismo camino que transitó Luciano Coto una década atrás, desde EMEI de Río Grande hasta Ciudad, con pasos posteriores por la selección Menor, Universitario, Paracao de Paraná (A2), Defensores de Banfield, Grecia, España y Liechtenstein, hasta su actual presencia en Boca Juniors, desde hace un par de temporadas.

En punta

El invicto Ciudad Vóley, actual tricampeón de la Liga de Voleibol Argentina (LVA), que organiza la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol), es el holgado líder de la actual edición.

Al cabo de los tres primeros Tour (virtual primera rueda), totaliza 26 puntos en 9 partidos, cediendo apenas 1, a manos del regresado multicampeón UPCN San Juan (abandonó la competencia a mitad de 2024), el que se ubica tercero, con 17 unidades, las mismas que acumula el segundo, Boca Juniors. La competencia se reanudará el jueves 15 de enero de 2026, con el cuarto Tour, organizado por los xeneizes.

COPA ACLAV 2025

Z Partido Resultado

1 Boca-Def.Banfield 0-3 (20-25/17-25/23-25)

1 Def.Banf.-S.Lorenzo 3-1 (32-30/14-25/25-19/25-19)

1 San Lorenzo-Boca 3-0 (25-19/25-23/25-20)

2 UPCN-Waiwen 3-1 (25-18/22-25/25-9/25-14)

2 Waiwen-River 1-3 (25-23/22-25/17-25/22-25)

2 River-UPCN 1-3 (15-25/11-25/28-26/19-25)

3 Tuc.Gimnasia-Vélez 3-2 (23-25/26-24/25-27/25-15/15-11)

3 Vélez-Monteros VC 0-3 (18-25/23-25/19-25)

3 Mont. VC-Tuc.Gim. 3-1 (25-21/17-25/25-20/25-20)

Sf Def.Banfield-UPCN 3-1 (20-25/25-22/25-20/25-22)

Sf Ciudad-Monteros VC 3-0 (25-23/25-23/25-21)

3° UPCN-Monteros VC 3-0 (30-28/32-30/29-27)

F Ciudad-Def.Banfield 3-0 (25-16/25-21/25-22)

Posiciones: Ronda clasificatoria: Zona 1: 1.Defensores de Banfield 6 puntos (sets: 6-1); 2.San Lorenzo (CABA) 3 (4-3); 3.Boca Juniors (CABA) 0 (0-6). Zona 2: 1.UPCN (S.Juan) 6 (6-2); 2.River Plate (CABA) 3 (4-4); 3.Waiwen (Comodoro Rivadavia) 0 (2-6). Zona 3: 1.Monteros Vóley Club (Monteros/Tuc) 6 (6-1); 2.Tucumán de Gimnasia (San Miguel) 2 (4-5); 3.Vélez Sarsfield (CABA) 1 (2-6). Posiciones finales: 1.Ciudad Vóley (CABA) 6 puntos (G-P: 2-0; sets: 6-0); 2.Defensores de Banfield 9 (3-1; 9-5); 3.UPCN (S.Juan) 9 (3-1; 10-5); 4.Monteros Vóley Club (Monteros/Tuc) 6 (2-2; 6-7).

LIGA ACLAV 2025/2026

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef.

1.Ciudad Vóley 26 9 9 0 27 3 9,000

2.Boca Juniors 17 9 5 4 19 13 1,462

3.UPCN (SJ) 17 9 5 4 21 15 1,400

4.Tucumán Gim. 15 9 5 4 18 16 1,125

5.Monteros VC 15 9 5 4 16 15 1,067

6.River Plate 12 9 5 4 18 20 0,900

7.San Lorenzo 12 9 4 5 16 18 0,889

8.Def.Banfield 11 9 4 5 15 20 0,750

9.Waiwen (CR) 6 9 2 7 11 24 0,458

10.Vélez Sarsfield 4 9 1 8 7 24 0,292

Próximo Tour (4°): 15-18/01/2026 (Boca Juniors).

CAMPAÑA DE CIUDAD VÓLEY

Fecha Lugar Rival Resultado

07/11 Monteros Boca 3-0 (25-14/25-18/25-16)

08/11 Monteros Vélez 3-0 (25-23/25-19/25-22)

09/11 Monteros S.Lorenzo 3-0 825-15/25-22/28-26)

20/11 S.Miguel/T Def.Banf. 3-1 (25-23/22-25/25-22/25-17)

21/11 S.Miguel/T UPCN 3-2 (25-19/25-22/22-25/19-25/15-13)

23/11 S.Miguel/T River 3-0 (25-22/25-17/25-18)

04/12 S.Juan Waiwen 3-0 (25-23/25-19/25-20)

06/12 S.Juan Monteros 3-0 (25-19/25-19/25-17)

07/12 S.Juan Tuc.Gim. 3-0 (25-17/25-18/25-11)