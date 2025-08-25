Jornada sobre tenencia responsable de animales en Ushuaia

La Dirección de Zoonosis dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una jornada de concientización sobre tenencia responsable de animales.

La actividad, que se desarrolló en el Complejo Deportivo Villa Eva Perón, estuvo dirigida a niños y adolescentes que integran el Grupo Scout Naval N° 11 “Alférez Sobral” y contó con la participación del Voluntariado de Zoonosis.

El objetivo fue fomentar el respeto, cuidado y responsabilidad hacia los animales, promover la tenencia responsable y generar conciencia sobre el trabajo que realiza la Dirección de Zoonosis en la comunidad.

Durante la jornada los chicos y chicas del grupo scout pudieron interactuar con canes en adopción que se encuentran alojados en las instalaciones de la Dirección de Zoonosis.