Jornada Recreativa en el Barrio Pujato

Con el objetivo de acercar el deporte y la recreación a cada barrio de la ciudad, el Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de la Jornada Recreativa en el Barrio. La misma será el sábado 27 de diciembre en la plaza ubicada en Cabo 1º Gómez y Puget del B° Pujato (Chacra IV).

El Municipio de Río Grande, acerca diferentes propuestas que incluyen, actividades al aire libre, recreativas y artísticas con el fin de que las familias puedan disfrutar en comunidad del verano en la ciudad.

En este marco, el Municipio invita a la comunidad a participar este sábado 27 de diciembre de la «Jornada Recreativa» a las 16 horas en el barrio Pujato (Chacra IV) en la plaza ubicada en Cabo 1º Gómez y Puget.

Durante la actividad, las infancias podrán disfrutar de inflables, deporte recreativo, chocolatada y golosinas. Se recuerda que estas propuestas están sujetas a las condiciones climáticas del día.

Estas propuestas forman parte del acompañamiento que brinda el Municipio de Río Grande durante el verano 2025-2026 promoviendo espacios de encuentro, juego y disfrute en comunidad.