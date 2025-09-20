La Municipalidad de Ushuaia, a través de la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, formó parte del encuentro con el equipo de esquí de Italia que se realizó en Cerro Castor, en el marco de la Jornada del Deporte Italiano en el Mundo.

La recepción fue organizada por la Embajada de Italia en la República Argentina, el Consulado General de Italia en Bahía Blanca, el Instituto Italiano de Cultura y la Agencia Consular Honoraria de Italia en Ushuaia. Contó con la presencia del embajador de Italia, S.E. Fabrizio Lucentini, además de autoridades municipales y provinciales.

Durante el evento, las y los participantes compartieron un espacio con los campeones mundiales y olímpicos del equipo italiano, que se encuentra entrenando en la ciudad.

Gavilán destacó que “es un orgullo para Ushuaia recibir a deportistas de élite mundial en nuestras instalaciones. No sólo jerarquiza la proyección deportiva de la ciudad, sino que también fortalece los lazos culturales y deportivos entre Argentina e Italia”.

Con esta participación, la Municipalidad reafirma su compromiso con la promoción del deporte y la integración internacional, consolidando a Ushuaia como un polo deportivo de relevancia mundial.