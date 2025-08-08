Jornada de sensibilización en la UTN en materia de violencia laboral

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, llevó adelante una charla que invitó a los y las participantes, a repensar la forma en que se desarrollan los vínculos en los espacios laborales.

Desde una mirada positiva, este trabajo mancomunado entre la Facultad Regional Tierra del Fuego – UTN y el Municipio, tuvo como principal objetivo otorgar herramientas de detección de desigualdades y violencias que se suscitan en entornos laborales.

En esta oportunidad, la jornada tuvo como destinatarios al personal no docente de dicha institución educativa, donde se llevó a adelante una instancia de sensibilización y reflexión que abordó marcos normativos, conceptos y se profundizó en los protocolos de actuación existentes en la institución que buscan resolver conflictos interpersonales, haciendo hincapié en las principales problemáticas.

Ante la demanda de diversas instituciones y organizaciones, tanto del ámbito público como privado, el Municipio de Río Grande viene desarrollando disertaciones que tienen por objetivo generar espacios de encuentro y reflexión colectiva, promoviendo una mirada constructiva y positiva.