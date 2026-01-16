Jornada de limpieza y mantenimiento en el sendero a Laguna Esmeralda

El sendero Laguna Esmeralda, un sector que es visitado por numerosos turistas locales y extranjeros, fue impactado por una cantidad considerable de residuos, que fueron recolectados por un grupo de instituciones que organizaron la limpieza del lugar, como así también, se ejecutaron trabajos de refacción en algunos de los senderos.

La actividad se desarrolló de manera conjunta con la participación de integrantes del Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4) de la Armada Argentina, la Asociación de Guías de Montaña de Tierra del Fuego, la Asociación de Profesionales en Turismo (APROTUR), la organización A Limpiar Ushuaia, la agrupación Ushuaia Pro Bike, la firma Huella Austral y personal del Instituto Fueguino de Turismo.

Durante la jornada se realizaron tareas de recolección de residuos y mantenimiento del sector, y se dio inicio a trabajos de pintura y puesta en valor de las pasarelas del sendero, con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia de quienes lo transitan.

“Estas acciones refuerzan el trabajo articulado entre instituciones públicas, asociaciones del sector turístico y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo el uso responsable y la conservación de los espacios naturales”, señalaron desde el INFUETUR.