Jorge Giles presentó su obra sobre el Gaucho Rivero

El periodista Jorge Giles llevó adelante la presentación del libro «El Gaucho Rivero – Padre de la Causa Malvinas”; en un encuentro que se realizó en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), la que se caracterizó por ser una charla amena entre el escritor y el público de diferentes generaciones.

USHUAIA.- El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad, Dante Asili, indicó que “en el marco de las capacitaciones que ofrece el municipio, se extendió invitaciones a diferentes áreas y contamos con la grata presencia de adultos mayores, estudiantes de cuarto año de la Escuela Experimental Municipal y esta combinación generacional demostró el interés que despierta el tema en distintos sectores de la comunidad”.

El funcionario observó con buenos ojos ahondar en “el conocimiento de cómo fue el primer desembarco y poblamiento argentino en Malvinas, cómo se construyó el pueblo que luego nos fue arrebatado”.

En Tolhuin

En instalaciones del Concejo Deliberante de Tolhuin, el periodista, exdiputado nacional y militante de la memoria, Jorge Giles, presento su obra referida a «El Gaucho» Rivero en las Islas Malvinas.

El autor, quien fuera el primer director del Museo Malvinas, nombrado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también autora del prólogo, compartió una charla cargada de emoción junto al veterano de guerra y periodista Daniel Guzmán, el secretario de Asuntos Malvinas de Ushuaia, Dante Asili, y la señora esposa de Jorge Giles, la también escritora Lic. Silvina Gutiérrez.

Durante la presentación estuvieron presentes los concejales Matías Rodríguez Ojeda, Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Marcelo Muñoz Fernández.

También el excombatiente y vecino Raúl Bragado; el director de la Biblioteca Popular “Malvinas Argentinas”, Fernando Dumas; y personal de la Casa de Justicia.