Jefe de la ONU pide moderación y desescalada inmediata en el Caribe

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió moderación y una inmediata desescalada de la situación en el Caribe, indicó un vocero de la ONU.

NACIONES UNIDAS (Xinhua/NA).- En respuesta a preguntas sobre las más recientes medidas de Estados Unidos contra Venezuela, Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, informó a los reporteros en la conferencia de prensa diaria que Guterres está siguiendo de cerca la situación y se está acercando a las partes pertinentes.

El secretario general llamó a todas las partes para que cumplan sus obligaciones conforme al derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y cualquier otro marco legal aplicable, para salvaguardar la paz en la región, añadió Haq.

Haq añadió que Guterres considera que cualquier diferencia debe ser resuelta por medios pacíficos.

Si Venezuela plantea el asunto en las Naciones Unidas (ONU), gran parte del mismo será un asunto a considerar por los miembros del Consejo de Seguridad, subrayó el portavoz.

Haq añadió que, en esta etapa, resulta esencial continuar con los acercamientos diplomáticos y perseguir una vía pacífica hacia el diálogo.

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que ordenó un bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados para impedir que viajen desde y hacia Venezuela, lo que agrava la campaña de presión de varios meses contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En respuesta, Venezuela denunció la medida de Estados Unidos y la calificó de violación del derecho internacional, y prometió plantear la situación ante la ONU.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Representantes del Consejo de Seguridad, en la sede de la ONU, en Nueva York. (Xinhua/Eskinder Debebe/UN Photo)