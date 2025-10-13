Deportes

Jazmín Donda y la recta final del Mundial de Albania

lunes 13 de octubre de 2025
Diario El Sureño
Cuatro puntos y medio en ocho partidas consiguió la Maestra FIDE Femenina (MFF) Sub 14 Jazmín Donda en el Mundial de Ajedrez, que se disputa en Durres, Albania.

RIO GRANDE.- La representante del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), 22° preclasificada entre las 107 participantes, gracias a su ELO (puntaje internacional) de 1.948 puntos, aparece en el puesto 35°, tras su caída en la víspera –con las piezas negras- ante Katarina Fedorenko, de Rusia.

Desde las 10:00, una de las tres anotadas por la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA) llevará las piezas blancas ante Ashley Lin, de Estados Unidos (5). Encabeza las posiciones la serbia Vera Vujovic (7). El certamen (suizo, 11 rondas), concluirá el jueves 16.

MUNDIAL DE AJEDREZ * SUB 14 * JAZMIN DONDA

Día      R         M        C         Rival   País     ELO   Res.

Sábado 4         1          22        N         Antia Vázquez           México           1.670/76°        1-0

Domingo 5      2          12        B         CMF Ailin Ndreko     Albania           1.808/50°        1-0

Lunes 6           3          7          N         Yiyi Tong       China  1.826/48°        tab

Martes 7         4          4          N         MFF V.C.Nivedita     India    2.154/4°          0-1

Miércoles 8    5          16        B         Koul Nihira    India    1.828/46°        1-0

Jueves 9          6          11        B         Milana Gailevska       Latvia 1.794/55°        1-0

Sábado 11       7          6          N         Anagha Sinkar           E.Unidos         1.875/34°        0-1

Domingo 12    8          13        N         Katerina Fedorenko   Rusia   1.846/43°        0-1

Lunes 13         9          15        B         Ashley Lin      E.Unidos         1.802/53°

