Jazmín Donda y la recta final del Mundial de Albania

Cuatro puntos y medio en ocho partidas consiguió la Maestra FIDE Femenina (MFF) Sub 14 Jazmín Donda en el Mundial de Ajedrez, que se disputa en Durres, Albania.

RIO GRANDE.- La representante del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), 22° preclasificada entre las 107 participantes, gracias a su ELO (puntaje internacional) de 1.948 puntos, aparece en el puesto 35°, tras su caída en la víspera –con las piezas negras- ante Katarina Fedorenko, de Rusia.

Desde las 10:00, una de las tres anotadas por la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA) llevará las piezas blancas ante Ashley Lin, de Estados Unidos (5). Encabeza las posiciones la serbia Vera Vujovic (7). El certamen (suizo, 11 rondas), concluirá el jueves 16.

MUNDIAL DE AJEDREZ * SUB 14 * JAZMIN DONDA

Día R M C Rival País ELO Res.

Sábado 4 1 22 N Antia Vázquez México 1.670/76° 1-0

Domingo 5 2 12 B CMF Ailin Ndreko Albania 1.808/50° 1-0

Lunes 6 3 7 N Yiyi Tong China 1.826/48° tab

Martes 7 4 4 N MFF V.C.Nivedita India 2.154/4° 0-1

Miércoles 8 5 16 B Koul Nihira India 1.828/46° 1-0

Jueves 9 6 11 B Milana Gailevska Latvia 1.794/55° 1-0

Sábado 11 7 6 N Anagha Sinkar E.Unidos 1.875/34° 0-1

Domingo 12 8 13 N Katerina Fedorenko Rusia 1.846/43° 0-1

Lunes 13 9 15 B Ashley Lin E.Unidos 1.802/53°