Jazmín Donda, rumbo al Panamericano

Hoy hacia Buenos Aires, mañana a Lima. Ese es el plan de vuelo de la Maestra FIDE Femenina (MFF) Jazmín Donda, quien –acompañada por su padre Diego- participará entre el lunes 28 del presente mes y el sábado 2 de agosto, en el XXXV Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud, que tendrá por sede a la Villa Deportiva Regional del Callao, a escasos kilómetros del centro de la capital del Perú.

RIO GRANDE.- La representante del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG) integrará la delegación de la Federación Argentina de Ajedrez (FAdA), que se completa con otros 11 deportistas, de entre 10 y 18 años.

Donda aparece como la primera preclasificada en U14, entre 55 anotadas, con 2.028 puntos de ELO (al momento de inscribirse). En los listados adjuntos están las diez ajedrecistas con mayor puntuación en su división de edad, y todos los menores argentinos. CONTINUIDAD. Lorenzo Olavarría (Sub 11) y Quimey Carvajal (Sub 9), del CARG, en el 1° Nacional Escolar, en Vicente López.

El certamen se jugará por sistema suizo, a 9 rondas, con un control de tiempo de 90 minutos, más un agregado de 30 segundos luego de cada movida.

El lunes 28 se jugarán las dos primeras rondas (10:00 y 17:00), y al día siguiente irá la tercera (9:30). El esquema se repetirá el miércoles 30 (9:30 y 17:00), el jueves 31 (9:30), el viernes 1 de agosto (9:30 y 17:00), y el sábado 2 (9:30).

El campeón en Sub 14, Sub 16 y Sub 18 (Abierto y Femenina) ganará el derecho a representar a su país en el Mundial 2025 (suizo, 12 rondas, 90’ + 30”), a realizarse en Durres (Albania), del 4 al 15 de octubre.

La riograndense compitió en el Mundial 2024, en Florianópolis (Brasil), ubicándose 46° en Sub 14 femenino (5,5 puntos en 11 partidas). IRT JORGE HERRERA. El 2 y 9 de agosto (6 rondas, 25’ + 15”).

XXXV FESTIVAL PANAMERICANO

O/Ajedrecista País ELO

1.MFF Jazmín Donda (2012) Argentina 2.028

2.MFF Nicole Mollo Figueroa (2011) Bolivia 1.895

3.CMF Sofía Luna Monsalve (2011) Colombia 1.893

4.Pamela Grace Casqui López (2011) Perú 1.879

5.CMF Serena Yuan (2011) Estados Unidos 1.867

6.CMF Lily Jeanett Duarte (2011) México 1.828

7.CMF Ashly María Armengol (2012) Cuba 1.827

8.CMF Fabiana Gómez Gonzales (2011) Perú 1.796

9.Michelle Zhang (2011) Estados Unidos 1.793

10.Cusi Qoyllor Huaman Pérez (2011) Perú 1.773

Total de anotadas: 55. Sistema: suizo, 9 rondas, 90’ + 30”.

ARGENTINOS EN LIMA

O Categoría Ajedrecista ELO

01 Sub 18 absoluto (73) Matías Villordo 2.117 (25°)

02 Sub 18 absoluto (73) Eros Iván Zelaya Aragón 1.988 (40°)

03 Sub 18 femenino (30) MFF Karen Nerina Gaite 2.023 (4°)

04 Sub 18 femenino (30) CMF Micaela Montiel 1.863 (11°)

05 Sub 16 absoluto (80) MF Octavio Aaron Bazán 2.289 (2°)

06 Sub 14 absoluto (97) MF Agustín Duarte 2.037 (4°)

07 Sub 14 absoluto (97) Luciano Joel Curcio 1.838 (22°)

08 Sub 14 femenino (55) MFF Jazmín Donda 2.028 (1°)

09 Sub 12 absoluto (108) Elián Francisco Rodríguez 2.021 (2°)

10 Sub 12 absoluto (108) Ramiro Toffoletto 1.959 (9°)

11 Sub 12 femenino (45) Mia Morena Alvarez 1.840 (1°)

12 Sub 10 absoluto (85) Camilo Ernesto Torero 1.562 (29°)

Nota: entre paréntesis aparece la cantidad de anotados en cada categoría, y el orden de acuerdo al ELO.