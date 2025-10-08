Jazmín Donda en el Mundial de Albania

Dos puntos y medio en cuatro partidas consiguió la Maestra FIDE Femenina (MFF) Sub 14 Jazmín Donda en el Mundial de Ajedrez, que se disputa en Durres, Albania.
RIO GRANDE.- La representante del Club de Ajedrez de Río Grande (CARG), 22° preclasificada entre las 107 participantes, gracias a su ELO (puntaje internacional) de 1.948 puntos, aparece en el puesto 22°.
El sábado 4, en su debut en el certamen, la fueguina venció con las piezas negras a la mexicana Antia Vázquez (1.670/76°), en la mesa 76. Al día siguiente batió a la Candidata a Maestra Femenina (CMF) local Ailin Ndreko (1.808/50°), con las blancas.
Anteayer entabló con la china Yiyi Tong (1.826/48°), y en la víspera perdió con la MFF V.C.Nivedita, de India, cuarta preclasificada (2.154), en la mesa 4. En ambas paridas jugó con las negras.
A las 10:00 de nuestro país (las 15:00 en Albania), Donda llevarás las piezas blancas ante Koul Nihira (1.828/46°), también de la India, por la quinta ronda.
Serán 11 rondas, hasta el jueves 16, con un control de tiempo de 90’ para las primeras 40 movidas (con un agregado de 30” tras cada jugada), y luego 30’ hasta finalizar.
CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ (SUB 14 FEMENINO)
P/Ajedrecista País ELO Pts. D1 D2
1.MFF Devi Narahari Saranya India 1.906 (28°) 4,0 9,0 10,5
2.MFF Mariya Kholyavko Kazajistán 2.241 (1°) 3,5 8,5 10,5
3.CMF Saadat Bashirli Azerbaiján 1.940 (25°) 3,5 8,5 10,5
4.MFF Laksshana Deepak Canadá 2.070 (7°) 3,5 8,5 9,5
5.CMF Dominika Ivashentseva Rusia 2.007 (12°) 3,5 8,0 10,0
6.CMF Nika Venskaya Rusia 2.016 (16°) 3,5 8,0 9,5
7.MFF Vera Vujovic Serbia 2.099 (6°) 3,5 7,5 10,0
8.MFF VC Nivedita India 2.154 (4°) 3,5 7,5 9,5
9.MFF Jemaicah Yap Mendoza Filipinas 1.943 (23°) 3,5 7,5 9,5
10.MFF Varvara Matskevich Polonia 2.064 (8°) 3,5 6,5 7,5
11.Aknur Mamakova Kazajistán 1.888 (32°) 3,5 6,0 7,0
12.CMF Anja Beber Eslovenia 2.002 (13°) 3,0 9,5 11,0
29.MFF Jazmín Donda Argentina 1.948 (22°) 2,5 8,0 9,5
Participantes: 107.