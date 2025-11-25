Javier Milei retoma la agenda y recibe al canciller de Israel

BUENOS AIRES.- El presidente Javier Milei retomará hoy su agenda con una recepción protocolar al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, en Casa Rosada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, el mandatario retomará la actividad luego del fin de semana largo con un acto a las 11 en ocasión de la entrega de sables a integrantes de las Fuerzas de Seguridad junto a la flamante titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.

Pasado el mediodía, a las 12:30, Milei recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegará al país desde Asunción, Paraguay, acompañado por un grupo de empresarios de Medio Oriente.

El funcionario que responde a Benjamín Netanyahu también visitará el Palacio San Martín, donde será recibido por el su par, Pablo Quirno, y se entrevistará con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de protagonizar reuniones con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.

Asimismo, en agenda tiene programada la disertación en un evento por el 90º aniversario de la DAIA y la asistencia al concierto que se celebrará el miércoles a las 20 en el Teatro Colón.

Por otro lado, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni encabezará el miércoles próximo una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, indicaron a esta agencia fuentes oficiales.

Santilli se reúne con Passalacqua y Sadir

BUENOS AIRES (NA).- El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará hoy una nueva semana de reuniones con gobernadores y se acerca así al cierre de la primera ronda de encuentros con los 20 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo para lograr consensos por el Presupuesto 2026 y futuras reformas.

El funcionario viajará mañana a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalaqcua, quien junto a su jefe político, Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores que la gestión libertaria busca tener de su lado a la hora de tratar los proyectos clave en las sesiones extraordinarias.

Santilli viene escuchando los pedidos de los mandatarios provinciales en el marco de estas negociaciones en las que promete respuestas a cambio de apoyo legislativo.

En paralelo, también busca seguir debilitando los bloques peronistas ya que algunos gobernadores de ese espacio podrían conformar bancadas aparte.

El pasado viernes, el ministro del Interior se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque el mandamás provincial no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.

Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del ex legislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).