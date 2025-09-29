Javier Milei hoy llega a Tierra del Fuego en modo campaña

El Presidente visitará Ushuaia, para brindar su respaldo a Agustín Coto, que busca llegar a ocupar una banca en el Senado y a Miguel Rodríguez, quien se postula para ser diputado.

USHUAIA.- “Nos vemos en Tierra del Fuego. A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. ¡Viva la libertad carajo!”. Con este mensaje, difundido en las redes sociales, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó su presencia este lunes en ésta ciudad, para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones de octubre.

En Ushuaia Milei se mostrará acompañado por los candidatos Agustín Coto y Belén Monte de Oca, que buscan llegar a ocupar una banca en el Senado de la Nación y a Miguel Rodríguez y Analía Fernández, quienes se postulan para ser diputados.

En un comunicado difundido desde la LLA señalaron que “este viaje a Tierra del Fuego no es solo un acto de campaña: es la demostración de que el Presidente lidera en primera persona, que no se esconde y que sigue recorriendo el país para llevar su mensaje de libertad”.

“Tras la derrota en Buenos Aires el oficialismo redobla la apuesta en las provincias, convencido de que cada voto cuenta para consolidar el proyecto que ya cambió el rumbo de la Argentina”, indicaron en el comunicado.

Desde La Libertad Avanza aseguraron que “con su estilo frontal y su capacidad de movilizar multitudes, Javier Milei encarna la convicción de que el cambio no tiene marcha atrás. La visita al sur del país marca el inicio de una serie de actividades en el interior que buscarán afianzar la ola libertaria en cada rincón de la Argentina”.

Con una amplia agenda que se desplegará desde temprano en Ushuaia acompañado por los candidatos fueguinos, el cierre de la visita será a las 18:00 en la intersección de San Martín y Don Bosco. Desde allí el presidente Javier Milei realizará una caminata por la zona, dialogando con los presentes tal como ocurrió durante su visita en 2023.

Apoyo amplio

El candidato a Senador, Agustín Coto, destacó que “hay un apoyo muy importante de los fueguinos al Gobierno nacional del presidente Milei”, y remarcó la importancia de sumar representantes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación para consolidar las reformas que necesita el país y que impactarán de manera positiva en Tierra del Fuego; “para modificar la Argentina de una vez y para siempre, y dejar de ser lo que fuimos durante muchos años de decadencia kirchnerista”, sostuvo.

“Estamos convencidos de que este es el camino que necesita la Argentina y que tenemos que consolidar en octubre para salir del desastre donde nos dejó el kirchnerismo”, apuntó la candidata a senadora Belén Monte de Oca.

Por su parte el candidato a diputado, Miguel Rodríguez, apuntó que “en octubre vamos a consolidar el modelo de país que queremos”; y llamó a “no aflojar, por el futuro que nos merecemos”.