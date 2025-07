James Gunn rompe el silencio sobre Alan Ritchson como el Batman del nuevo DCU

El director rompe el silencio sobre la posibilidad de que Alan Ritchson se convierta en el nuevo Caballero Oscuro del universo que él está construyendo.

El universo cinematográfico de DC que están construyendo James Gunn y Peter Safran avanza poco a poco. Ya conocemos a varios personajes confirmados como Superman, Supergirl, Hal Jordan, Guy Gardner, Hawkgirl, Lobo, e incluso Mister Terrific. Pero hay una figura clave que todavía no tiene rostro oficial: Batman.

En medio del silencio oficial, el nombre del actor Alan Ritchson (protagonista de Reacher) ha sonado con fuerza entre los fans. Su físico imponente, su carisma en pantalla y su presencia oscura lo han convertido en uno de los favoritos del público. Y esta semana, el propio James Gunn ha reaccionado públicamente a la posibilidad de que Ritchson se convierta en el nuevo Caballero Oscuro.

“Soy muy fan de Alan Ritchson… como actor y como persona”

Durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, Gunn fue preguntado directamente por qué piensa cuando escucha nombres como el de Ritchson para interpretar a Batman. Su respuesta fue breve, pero significativa: “Soy muy fan de Alan Ritchson, tanto como actor como como persona. Vamos a esperar y ver qué pasa”.

La pausa larga que hizo antes de responder —según quienes presenciaron la entrevista— dejó entrever que hay algo detrás. No es una confirmación, pero tampoco es una negación. Y viniendo de alguien como Gunn, que suele ser claro cuando descarta rumores, ese “esperemos” tiene peso.

¿Está Alan Ritchson realmente en conversaciones?

No hay confirmación oficial de ningún tipo. De hecho, James Gunn ya había publicado en 2023 un tuit negando explícitamente que Ritchson estuviera interpretando a Batman. Pero el rumor no murió, y el propio actor lo ha comentado en varias entrevistas.

En una conversación reciente con Wired, Ritchson bromeó al respecto: “Es increíble cómo este rumor no muere. James Gunn dijo literalmente en Twitter: ‘LOL. No está interpretando a Batman’… y aún así me lo preguntan todos los días. ¿Que si lo haría? ¡Claro! No tendrían ni que pagarme. Me pondría el traje encantado”.

Incluso hizo su mejor voz de Batman en la entrevista. Ritchson no oculta su entusiasmo por el personaje, y si bien Gunn no ha confirmado nada, tampoco ha descartado que pueda estar en el nuevo DCU… tal vez no como Batman, pero sí como otro héroe.

¿Y en qué estado está la película de Batman?

En declaraciones a Rolling Stone, Gunn explicó que Batman es su principal preocupación dentro del DCU en estos momentos: “Batman es ahora mismo mi mayor problema dentro de DC, personalmente. No lo estoy escribiendo, pero estoy trabajando con el guionista y tratando de hacerlo bien, porque es increíblemente importante, igual que Wonder Woman”.

Según Gunn, los dos proyectos prioritarios fuera de Superman son justamente la nueva película de Batman y la de Wonder Woman, cuyos guiones están en desarrollo, aunque todavía no están listos para entrar en producción.

Así que no, no hay actor elegido, ni guion cerrado, ni fecha de inicio de rodaje. Pero el hecho de que Gunn esté personalmente involucrado en “conseguir que Batman funcione” muestra lo crucial que será su aparición en el nuevo universo.

¿Podría Ritchson interpretar a otro personaje?

Incluso si Alan Ritchson no es finalmente Batman, su interés y el apoyo de los fans podrían llevarlo al DCU de otra manera. Personajes como Hawkman, Bane, Midnighter o incluso un Green Lantern alternativo encajarían con su perfil físico y su capacidad para combinar acción y presencia escénica.

Gunn dejó una puerta abierta. Ahora solo queda ver si entra por ella… con capa y capucha, o con otro traje completamente distinto.

¿Te gustaría ver a Alan Ritchson como el nuevo Batman del DCU? ¿O crees que encajaría mejor como otro personaje? Déjanos tu opinión en los comentarios.