Jacobacci pondrá en valor su histórica estación de tren

A fin de seguir potenciando el desarrollo turístico de la localidad, avanza en Ingeniero Jacobacci un importante proyecto destinado a poner en valor la histórica estación ferroviaria mediante la “Refuncionalización de galería e incorporación de vagón sanitario”, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar los servicios para turistas y visitantes, preservando la identidad ferroviaria del lugar.

RIO NEGRO.- Se trata de una obra de ampliación y refuncionalización que busca fortalecer la infraestructura turística de la localidad, ofreciendo mejores condiciones a quienes visitan y disfrutan de este punto histórico de la región, donde también se está ejecutando un nuevo vagón turístico destinado a brindar atención a las y los visitantes que atraviesan la Ruta 23.

La intervención comprende la remodelación de la galería de 70 m² que une la cafetería con el museo, incorporando un cerramiento vidriado destinado a ampliar el espacio para mesas y generar un área de exposición y venta para artesanos regionales, que a su vez protegerá del frío y el viento en los meses de clima adverso y contará con un sistema de apertura que facilitará la ventilación en los días más cálidos.

En este marco, también se llevará a cabo la restauración y refuncionalización de un vagón de carga en desuso de la emblemática Trochita, que pasará a cumplir la función de bloque sanitario para la cafetería y el museo.

Cabe destacar que la presentación de este proyecto, cuya apertura de licitación tendrá lugar el próximo jueves 21, se llevó adelante la semana pasada en el marco de una serie de anuncios que hizo el Gobernador Alberto Weretilneck en Ingeniero Jacobacci con el objetivo de mejorar el desarrollo de la localidad, así como también la vida de sus habitantes.

FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO