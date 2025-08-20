Israel recluta a 60.000 personas antes del ataque a la ciudad de Gaza

Israel comenzó a llamar a unos 60.000 reservistas este miércoles antes de una ofensiva planeada para tomar la Ciudad de Gaza y desplazar a su población, informó un portavoz del ejército en Jerusalén.

JERUSALEN (Xinhua/NA).- “Se llamarán a otros 20.000 soldados en los próximos días”, añadió el portavoz, mientras que se reclutará un total de entre 110.000 y 130.000 reservistas en tres fases a lo largo de la campaña.

En el punto álgido de la ofensiva, se espera que 12 brigadas operen dentro de la Ciudad de Gaza, según un informe de la Radio del Ejército.

Según el informe, se llamará a los civiles para que se desplacen hacia el sur a través de “corredores humanitarios designados” y se establecerán centros de ayuda y hospitales de campaña adicionales.

Se espera que la operación sea revisada por el gabinete de seguridad en los próximos días para su aprobación final, tras recibir la aprobación inicial del ministro de Defensa, Israel IKatz, anoche, informó a la agencia de noticias Xinhua un funcionario de seguridad israelí bajo condición de anonimato.

“Gaza se transformará y nunca volverá a ser la misma” una vez que finalice la operación, declaró Katz.

Los ataques contra la ciudad de Gaza se intensificaron en los últimos días

El miércoles, drones y helicópteros de ataque atacaron la ciudad, y uno de los ataques mató a cinco miembros de una familia, incluidos tres niños, en una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, según las autoridades sanitarias de Gaza.

Las cinco víctimas se encontraban entre las 31 personas que murieron en los ataques israelíes contra el enclave palestino desde la medianoche. La semana pasada, Israel anunció que “conquistaría” la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del enclave, y reubicaría a sus residentes. La medida suscitó una amplia condena por su impacto en el territorio devastado por la guerra.

Hamás la denunció como una “nueva ola de genocidio y desplazamiento” de cientos de miles de personas en la ciudad de Gaza. La ofensiva israelí de 22 meses en Gaza mató a más de 62.000 personas en ataques y tiroteos, según el Ministerio de Salud palestino.

Las muertes por inanición aumentan a diario, según informaron las autoridades sanitarias. Al menos 266 personas, incluidos 112 niños, han muerto de hambre en Gaza hasta el martes, según el Ministerio.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: GAZA. Humo se eleva después de un ataque aéreo israelí, en el campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 27 de mayo de 2025. (Xinhua/Mahmoud Zaki).