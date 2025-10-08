Israel intercepta la segunda flotilla internacional de ayuda humanitaria que se dirige a Gaza

Una segunda flotilla internacional de ayuda que se dirigía a Gaza fue interceptada hoy por la Armada israelí en el mar Mediterráneo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

JERUSALÉN (Xinhua/NA).- Se trata de otro intento reciente de una flotilla de ayuda civil para romper el bloqueo naval sobre Gaza, tras interceptar Israel la semana pasada a la Flotilla Global Sumud (FGS), en esa misión participaron más de 470 voluntarios de más de 40 países.

Kan TV News, propiedad del estado de Israel, informó que, el miércoles por la mañana, la Armada se decomisó en 40 minutos ocho yates pequeños y un crucero de 68 metros que transportaba a unos 100 activistas de la coalición Flotilla de la Libertad (FFC, siglas en inglés).

Según el comunicado y Kan TV News, los barcos y los activistas fueron trasladados al puerto de Ashdod, en el sur de Israel.

El ministerio israelí precisó que todos los pasajeros están a salvo, en buen estado de salud y se espera que sean deportados rápidamente.

Según los organizadores de la flotilla, entre los voluntarios a bordo había médicos, periodistas y activistas.

Estos últimos afirmaron en otro comunicado que Israel no tiene autoridad legal para detener a voluntarios internacionales a bordo de estos barcos, agregando que este decomiso “viola abiertamente el derecho internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia que requieren un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza”.

Israel impuso un bloqueo naval a Gaza en 2007, después de que Hamás tomara el control del enclave.

Las restricciones se soportaron tras la agresión transfronteriza de Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La flotilla humanitaria Global Sumud avanza con algunas embarcaciones hacia la Franja de Gaza. Los demás activistas fueron tomados como rehenes en aguas internacionales. RTVC NOTICIAS.