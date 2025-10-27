Israel declara el fin del estado de emergencia en el sur

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dictaminó el lunes que se levantará la situación de emergencia declarada en el sur de Israel, próxima a la Franja de Gaza, por primera vez desde el ataque del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023.

BUENOS AIRES (NA).- “He decidido adoptar la recomendación de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y eliminar, por primera vez desde el 7 de octubre, la situación especial en el frente interno”, dijo Katz en un comunicado, citado por The Times of Israel.

Dijo que “la decisión refleja la nueva realidad de seguridad en el sur del país que se logró gracias a las acciones decididas y poderosas durante los últimos dos años de nuestras heroicas tropas contra la organización terrorista Hamas”.

La “situación especial” permitió al Comando del Frente Nacional restringir las reuniones y clausurar zonas. Se declaró la mañana del mismo 7 de octubre en todo el país, pero desde entonces solo se ha mantenido vigente en el sur.

La orden expirará el martes y, por primera vez en más de dos años, no habrá una “situación especial” activa en el país.

Esta medida añade un indicio más de que las Fuerzas de Defensa de Israel consideran que la guerra en la Franja de Gaza ha terminado, como declaró el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Israel no ha anunciado oficialmente el fin de la guerra con Hamás.

La guerra estalló cuando milicianos liderados por Hamás arrasaron comunidades del sur israelí el 7 de octubre, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron 251 rehenes.

El fin de la situación de emergencia se produce después de que el 10 de octubre entrara en vigor un alto el fuego entre Israel y Hamás, poniendo en pausa la guerra en Gaza.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Frontera de Gaza. Autor: Xinhua/Chen Junqing.