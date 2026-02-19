Israel aludió a las Islas Malvinas ante críticas británicas

El canciller israelí respondió cuestionamientos británicos con una alusión a la disputa por las Islas Malvinas. El intercambio se produjo durante una sesión del Consejo de Seguridad en Nueva York.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, protagonizó un tenso cruce con representantes del Reino Unido durante la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. En su intervención, el funcionario aludió a la disputa por las Islas Malvinas para responder a críticas sobre la política israelí en territorios en disputa.

La polémica se originó tras los cuestionamientos formulados por la canciller británica Yvette Cooper, quien objetó decisiones adoptadas por el gobierno israelí en Cisjordania y puso en debate argumentos históricos vinculados a la presencia judía en determinadas zonas.

Ante esas observaciones, Sa’ar sostuvo que existe un doble estándar en el tratamiento internacional de ciertos conflictos territoriales. En ese marco, comparó la discusión con el diferendo entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas, al señalar que se trata de una controversia aún no resuelta entre ambos países.

Antecedentes y posición oficial

No es la primera vez que el jefe de la diplomacia israelí menciona el tema. Meses atrás, había aclarado que la participación de la empresa Navitas Petroleum en un proyecto en el Atlántico Sur correspondía a una firma privada y no implicaba al gobierno israelí, luego de una protesta formal de la Argentina.

En aquella oportunidad, Israel expresó que espera que la controversia de soberanía se resuelva mediante el diálogo y por vías pacíficas, en línea con el lenguaje diplomático habitual en disputas territoriales.

Desde Buenos Aires, el canciller Pablo Quirno valoró la aclaración israelí y reiteró que la cuestión debe abordarse conforme a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Además, remarcó que las empresas deben abstenerse de realizar actividades unilaterales en áreas en disputa.

El episodio en el Consejo de Seguridad volvió a colocar la cuestión Malvinas en un escenario multilateral de alto perfil, en medio de un debate más amplio sobre soberanía, historia y legitimidad territorial que atraviesa distintas regiones del mundo.

