Israel advierte sobre la destrucción de la ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió hoy que la ciudad más grande de Gaza sería destruida si Hamás no cede a las condiciones de Israel.

JERUSALEN (Xinhua/NA).- En un comunicado, afirmó que “las puertas del infierno” pronto se abrirán para Hamás a menos que acepte las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y el desarme.

“Si no aceptan, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun”, refiriéndose a las dos ciudades que el ejército israelí infligió una gran destrucción en la guerra actual y añadió que esto se logrará “con fuego intenso, evacuación de residentes y operaciones terrestres”.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se comprometiera a seguir adelante con los planes militares para capturar la ciudad de Gaza.

Mientras tanto, Netanyahu comentó que también había ordenado a los funcionarios que iniciaran “negociaciones inmediatas” para asegurar la liberación de los rehenes en Gaza y poner fin a la guerra.

Funcionarios israelíes afirmaron que se emitirían avisos de evacuación a los palestinos en la densamente poblada Ciudad de Gaza antes de que el ejército entrara en la zona, según fuentes de seguridad palestinas.

Mientras tanto, Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí para medios árabes, declaró el jueves que el ejército comenzó a realizar llamadas de alerta iniciales a organizaciones médicas e internacionales que operan en el norte de Gaza, notificándoles que los residentes de la Ciudad de Gaza deben prepararse para trasladarse al sur.

Según informaron el jueves las autoridades sanitarias de Gaza, el número de muertos por ataques y tiroteos israelíes desde el 7 de octubre de 2023 ascendió a 62.192, con 157.114 heridos.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Personas desplazadas son vistas dentro de una tienda de campaña en la zona del puerto marítimo del oeste de la Ciudad de Gaza. FOTO: (Xinhua/Rizek Abdeljawad)/NA.