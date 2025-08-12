Iriarte:“El único enemigo que tenemos es Milei»

El jefe de Gabinete de la municipalidad de Ushuaia y referente del PJ, Sebastián Iriarte, habló con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, sobre la conformación del frente Fuerza Patria y analizó la importancia de discutir “una mirada de país que nos contenga a todos”.

Según Iriarte, la gestión nacional “es un modelo libertario fracasado que se expresa en índices preocupantes, con caídas del consumo de elementos básicos, como la carne o la verdura. Eso es preocupante. Es el pueblo argentino, que no está comiendo. Eso hay que discutir, para llevar una propuesta distinta”.

Además, apuntó contra los intendentes de Río Grande y Tolhuin, Martín Pérez y Daniel Harrington, por no apostar a la unidad del frente nacional y popular y criticó que “la discusión que se propone por parte de ese sector no es para este tiempo. Hablan de gestiones no sé desde qué lugar. No creo que sean ejemplo de una gestión modelo. Río Grande carece de cuestiones estructurales. Nosotros no nos cansamos de decir que tenemos más de 80 mil millones de pesos que el Gobierno nacional no puso en la ciudad y eso repercute en vecinos y vecinas”.

“Estamos concentrados en empezar a diagramar una propuesta electoral que acerque algo distinto al gobierno libertario”, siguió.

Asimismo, insistió en la importancia de lograr un senador que trabaje en “la soberanía y los intereses de la provincia. Eso es lo que hay que discutir desde una mirada de país que nos contenga a todos. Eso es lo que propone Fuerza Patria a nivel nacional”.

“A las cuestiones domésticas tenemos que seguir hablándolas. No es una unidad acallando voces. Anteponer deseos personales frente a una discusión tan importante es una actitud mezquina. Es tiempo de hablarle al electorado para cambiar un poco la situación que estamos viviendo a nivel nacional”, insistió.

El referente justicialista consideró que las próximas elecciones tienen dos grandes desafíos: “Los índices de participación vienen siendo bajos. Además, la forma de votar será novedosa para el electorado. Son dos desafíos que tenemos como fuerza política y en eso tendremos que trabajar mucho”.

Y agregó: “Esperamos que se definan las candidaturas para armar las campañas y lo necesario. Tenemos un gran desafío en la gestión, que no podemos desatender ni un minuto. EL contacto con el vecino es demandante. Uno no se puede distraer de las cuestiones cotidianas porque repercute de manera inmediata”.

Por otro lado, habló sobre la peña justicialista que realizaron en Río Grande: “fue un éxito. La hicimos en la Misión Salesiana. Los vecinos acudieron de forma masiva. Pasamos un momento muy lindo en el que el intendente pudo dirigirse a sus afiliados”.

No obstante, criticó las campañas de información falsa que circularon y denunció amenazas por parte de sectores vinculados al oficialismo riograndense: “Tuvo condimentos que desgraciadamente nos tuvieron ocupados. Por redes empezaron a difundir que se suspendía. Expresa el nerviosismo que vive un sector, pero es parte de la política y hay que sobrellevarlo”.

“Estas prácticas no conducen a nada. Cuando uno se autoproclama dirigente tiene que persuadir, en vez de dirigir con el látigo. Hubo dirigentes a los que se les advertía que si iban a la peña se le iban a cortar cuestiones con el Municipio de Río Grande. Son parte del folclore y de una manera de conducir que no está buena y es característica en estos casos”, cerró.