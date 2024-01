Irán se despega del mortal ataque contra una base estadounidense en Jordania

El Gobierno de Irán calificó de “infundadas” las acusaciones de que el país participó del ataque contra una base estadounidense en Jordania, con un saldo de tres soldados muertos y decenas de heridos.

BUENOS AIRES (NA).- “Los grupos de resistencia en la región no reciben órdenes de la República Islámica de Irán en sus decisiones o acciones”, dijo el lunes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, en un comunicado.

De esa manera, Kanaani se refirió a la red de milicianos que en consonancia con Teherán, combaten tanto a Estados Unidos como a Israel en varios puntos el mundo musulmán.

Tres militares estadounidenses murieron y decenas resultaron heridos durante un ataque con un avión no tripulado contra fuerzas destacadas en el noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria, informaron el domingo el presidente Joe Biden y funcionarios gubernamentales.

“Aunque todavía estamos recopilando los hechos de este ataque, sabemos que fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak”, dijo Biden en un comunicado.

Al menos 34 miembros del personal estaban siendo evaluados por posibles lesiones cerebrales traumáticas, dijo un funcionario estadounidense a Reuters.

“Aunque todavía estamos recopilando datos, lo más seguro es que esto sea obra de un grupo miliciano respaldado por Irán”, expresó un segundo funcionario citado por la agencia Reuters.

Se trata de las primeras víctimas mortales de tropas estadounidenses en la región desde que comenzó la guerra en Gaza.

Biden dijo que el ataque se produjo el sábado por la noche.

El ataque supone una importante escalada de la ya tensa situación en Oriente Medio desde que estalló la guerra en Gaza tras el ataque del grupo islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas. El posterior asalto de Israel a Gaza ha dejado más de 26.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud local.

Aunque Estados Unidos ha mantenido hasta ahora la línea oficial de que Washington no está en guerra en la región, ha realizado ataques contra objetivos hutíes en Yemen que han estado atacando buques comerciales en el mar Rojo.

“Mantendremos su compromiso de luchar contra el terrorismo. Y no tengan ninguna duda: haremos que todos los responsables rindan cuentas en el momento y la forma que elijamos”, afirmó Biden en su declaración difundida por la Casa Blanca.