Irán promete respuesta “adecuada” a cualquier acción militar

Irán dará una respuesta “adecuada” a cualquier acción militar en su contra, advirtió hoy miércoles un alto diplomático iraní, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

TEHERAN (Xinhua/NA).- En una reunión con representantes de medios de comunicación extranjeros, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, dijo que Teherán está decidido a crear una fuerza disuasoria contra el aumento del poderío militar y las amenazas de Estados Unidos en Asia Occidental.

“Si emprenden una acción militar limitada, Irán dará una respuesta adecuada, aunque no proporcional, para disuadirles de repetir sus ataques”, explicó.

Gharibabadi advirtió que cualquier nueva acción militar no será fácil para Estados Unidos e Israel, y señaló que son conscientes de las posibles pérdidas.

Recalcó que la presión militar estadounidense no obligará a Irán a ceder, comparando tal escenario con “la rendición de Irán”.

En cuanto a las posibles negociaciones, Gharibabadi indicó que Irán no considera hostiles a los Estados de la región.

Aclaró que, si es atacada desde un lugar dentro de un país de la región, Irán atacará ese punto específico, no a toda la nación, y citó el ataque de Irán a la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar, después de que Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares nucleares en junio del año pasado, como un ejemplo.

Gharibabadi confirmó que existen canales de comunicación indirectos con Estados Unidos, pero negocios que se mantienen manteniendo conversaciones.

Irán está preparado tanto para la diplomacia como para el conflicto, pero da prioridad a la preparación para la defensa, dijo, y agregó que “la principal prioridad de Irán es estar preparada al ‘200 por ciento’ para defenderse”.

Señaló que los misiles de Irán no pueden alcanzar Estados Unidos ni Europa, pero señaló que hay bases militares estadounidenses alrededor de Irán. “Es Estados Unidos el que siempre ha sido una amenaza para Irán”, afirmó.

Las declaraciones de Gharibabadi se dieron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que una “armada masiva”, encabezada por los portaaviones Abraham Lincoln y más grande que la enviada a Venezuela, se dirige a Irán, y advirtió a Irán que “se está acabando el tiempo” para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Irán ha advertido de una respuesta “exhaustiva y que lleva al arrepentimiento” ante cualquier agresión.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Abdolrahim Musavi. Gentileza: Archivo EuropaPress.