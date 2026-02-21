Irán preparará borrador de acuerdo nuclear en días, mientras Trump “considera” un ataque militar limitado

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró el viernes que Teherán preparará el borrador de un posible acuerdo nuclear con Estados Unidos en un plazo de dos a tres días, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que contempla un ataque militar limitado contra Irán como forma de presionar al gobierno iraní.

EL CAIRO (Xinhua/NA).- En una entrevista con MSNBC, al detallar las conversaciones nucleares indirectas entre Irán y Estados Unidos y las maneras de superar las diferencias en el tema nuclear, Araghchi declaró: “Mi próximo paso es presentar el borrador de un posible acuerdo a mis homólogos estadounidenses”, señalando que el borrador estará listo en los próximos dos o tres días.

El borrador, una vez finalizado por sus superiores, será entregado al enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, indicó, y añadió que ambas partes “podrían necesitar otra ronda de conversaciones antes de comenzar a trabajar para, con suerte, llegar a una buena conclusión”.

“De lo que estamos hablando ahora es de cómo garantizar que el programa nuclear iraní, incluido el enriquecimiento de uranio, sea pacífico y se mantenga así para siempre”, explicó el funcionario iraní.

Araghchi expresó su confianza en que se puede lograr un acuerdo “justo y equitativo”, pero calificó la intensificación militar estadounidense en la región de Asia Occidental de “absolutamente innecesaria e insalubre”.

“Debo enfatizar que no hay una solución militar para el programa nuclear iraní”, afirmó, y añadió: “La única solución es la diplomacia, y por eso Estados Unidos ha vuelto a la mesa de negociaciones y busca un acuerdo”.

Añadió que Irán está listo tanto para la guerra como para la paz, señalando: “Estamos preparados para la diplomacia y la negociación tanto como para la guerra”.

El mismo día, Trump declaró que está considerando un ataque militar limitado para presionar a Irán a que llegue a un acuerdo. “Creo que puedo decir que lo estoy considerando”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses anónimos fueron citados por los medios de comunicación afirmando que la planificación militar estadounidense contra Irán se encuentra en una etapa avanzada, con opciones que incluyen atacar a individuos como parte de un ataque e incluso buscar un cambio de liderazgo en Teherán, si Trump lo ordena.

Un asesor de Trump ha estimado una probabilidad del 90 % de ataques en cuestión de semanas si las conversaciones fracasan, informó Axios el miércoles, señalando que la incursión estadounidense podría implicar una campaña a gran escala de varias semanas de duración, posiblemente llevada a cabo conjuntamente con Israel.

Tras haber completado ambos países dos rondas de conversaciones, Trump declaró el jueves que “Irán tiene entre 10 y 15 días para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Autor: Xinhua/Shadati.