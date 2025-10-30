IPES, realizaron prácticas docentes en el “Filomena Grasso”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través del programa de apoyo escolar “Filomena Grasso”, llevó adelante junto al IPES “Florentino Ameghino” prácticas docentes en el barrio Bahía Golondrina y K y D.

Las y los estudiantes de primer año del profesorado de Matemáticas del Instituto Superior de Formación Docente visitaron el Centro Comunitario de Bahía Golondrina y el Punto Digital del K y D, adquiriendo así valiosas herramientas en espacios de pedagogía real, así como una profunda sensibilidad sociocomuntaria al integrarse al programa de apoyo escolar municipal “Filomena Grasso”.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “nos llena de orgullo poder impulsar este espacio de formación para nuestras y nuestros futuros docentes, profundizando una política pública de trabajar junto a la comunidad educativa, buscando cerrar la brecha en los contenidos de las y los chicos en cada barrio de nuestra ciudad”.

Jorge Enciso, coordinador de Inclusión Educativa a cargo del programa, destacó el valor de esta confluencia, señalando la intencionalidad detrás del proyecto. “Esto es más que un apoyo escolar, es una inversión en el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes, tanto de los que reciben el apoyo escolar como de los que imparten la enseñanza. Se trata de una iniciativa que responde a la decisión política de nuestro intendente Walter Vuoto, de vincular la educación con el territorio y garantizar que todos y todas tengan oportunidades”.

Referido a las y los estudiantes del IPES, el funcionario remarcó que “no es lo mismo enseñar a un grupo escolar formal que enfrentarse a las dudas reales que genera un problema matemático en un contexto fuera del aula formal. Al centrarse el trabajo en un contexto sociocomuntario, los futuros docentes se involucran en la compresión de las trayectorias reales de sus estudiantes, enriqueciendo su visión de la educación como una herramienta de transformación social”.