Invitan al taller “Galletas Decorativas” al Paseo Canto del Viento

El Municipio de Río Grande invita a las vecinas y vecinos a participar de una propuesta recreativa y formativa pensada para disfrutar en familia del verano y aprender técnicas básicas de elaboración y decoración de galletas.

En el marco de las actividades de verano impulsadas por el Municipio de Río Grande, este sábado 10 de enero, de 18 a 20 horas, se llevará adelante el taller “Galletas Decorativas” en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650. La propuesta es abierta a toda la comunidad y no requiere inscripción previa.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer un espacio de aprendizaje, recreación y encuentro, donde las familias pueden aprender sobre la elaboración y decoración de las galletas, fomentando la creatividad y el disfrute en comunidad.

La actividad estará a cargo de emprendimientos locales: Seba’s Flavors, Delicias Azul y Panificación Opama, quienes compartirán sus saberes y experiencias, acercando técnicas y consejos propios del oficio. El taller no requiere conocimientos previos y está pensado para todas las edades.

De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo la articulación público-privada, impulsando el desarrollo de emprendimientos locales y generando espacios de formación y recreación que promueven la participación comunitaria y el disfrute del verano en la ciudad.