Invitan al primer encuentro de Prestadores Turísticos de Plottier

NEUQUEN.- Con el fin de fortalecer y visibilizar la oferta turística de Plottier, el próximo 16 de octubre se realizará el primer encuentro de Prestadores Turísticos de esa localidad. El evento tendrá lugar de 15 a 19 h en el salón Ruca Trabún de calle Paraje Viejo Molino (centro).

La actividad es organizada por el Ministerio de Turismo, a través de la subsecretaría provincial y el Ente de Desarrollo Económico de Plottier.

El objetivo del encuentro es generar un espacio para afianzar la articulación de diferentes sectores y construir una propuesta de comercialización conjunta.

Asimismo, la idea es visibilizar la oferta turística de la ciudad, integrada a la región de la Confluencia, y definir tareas y compromisos que permitan fortalecer el desarrollo turístico recreativo y el afianzamiento de algunos productos turísticos.

El paisaje de las chacras camino a las bardas. Foto gentileza de familia Pérez Pertino.

Cabe mencionar que la localidad cuenta con gran cantidad de servicios y actividades turísticas como atractivos de naturaleza, históricos y gastronómicos que requieren de acciones concretas para su conservación y puesta en valor.

Quienes deseen participar podrán inscribirse completando con datos el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1eO8QZx6jCXdRsHK1_kr-L5BpZyblyn_kpgLX1jG2FD3GvA/viewform?pli=1

Participan del encuentro, la dirección de Planificación perteneciente a la dirección provincial de Regiones Turísticas y la dirección de Turismo del municipio de Plottier.

FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN / CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Jorge Omar Arroyo