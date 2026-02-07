Invitan a workshop de geometrización del paisaje

La Secretaría de Cultura invita a la comunidad a participar del Workshop de Geometrización del Paisaje – Arte abstracto a través de la geometría, que se realizará en Ushuaia, el martes 10 de febrero, de 19 a 21 horas, en Deloqui 1465, en el marco de la muestra artística Argentina Abstracta. Es abierto y gratuito, y no requiere inscripción previa.

La propuesta consiste en una experiencia creativa y participativa que busca reinterpretar los paisajes fueguinos a través de formas geométricas y el lenguaje del arte abstracto. El workshop se inspira en el espíritu de la muestra Argentina Abstracta, un proyecto artístico que recorre distintos puntos del país transformando paisajes naturales en composiciones contemporáneas mediante la geometría y el color.

Durante la actividad, cada participante trabajará a partir de una fotografía de un paisaje de Tierra del Fuego, que servirá como punto de partida para la creación de una obra abstracta. Para ello, se solicita que los asistentes lleven una foto de un paisaje fueguino, así como sus propios artículos de librería (hojas, lápices, gomas u otros materiales personales).

Desde la Secretaría de Cultura se continúa promoviendo este tipo de iniciativas que fomentan la participación comunitaria, el acceso al arte y el encuentro con propuestas culturales contemporáneas que ponen en valor el paisaje fueguino desde nuevas miradas artísticas.