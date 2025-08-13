Invitan a ver la Muestra del Libertador

La Asociación Cultural Sanmartiniana, junto a la Municipalidad de Ushuaia, organiza la muestra en la Antigua Casa Beban, la que se podrá visitar hasta el 23 de agosto.

USHUAIA.- La Asociación Cultural Sanmartiniana llevó adelante la inauguración de la XVIII Muestra del Libertador en Ushuaia, en conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. La misma se realiza en la Antigua Casa Beban, con apoyo de la Municipalidad.

La exhibición podrá ser visitada hasta el día sábado 23 de agosto, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los días sábado de 15:00 a 19:00.

La muestra reúne objetos históricos y material audiovisual referido al Libertador de América, teniendo como foco este año las Máximas Sanmartinianas. Así también, estará abierta para la visita de instituciones educativas, que podrán coordinar su recorrido comunicándose con el Área de Patrimonio, al siguiente mail:

dircoordinacioncultural@gmail.com

El presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ushuaia, Guillermo Llorente, agradeció “la colaboración de la Municipalidad de Ushuaia y al personal de la Casa Beban, que siempre dan todo de sí para que esta exhibición esté presente en esta emblemática casa. Nuestro objetivo es que cada día vengan más chicos y chicas a aprender sobre la vida del Libertador”. La muestra es organizada por la Asociación Cultural Sanmartiniana con apoyo municipal.

Llorente destacó “la declaración de interés público del Concejo Deliberante de Ushuaia y algo muy especial para nosotros, que es el reconocimiento al mérito de la Asociación Sanmartiniana de Ushuaia por la colaboración al desarrollo cultural e histórico de la ciudad”.