Invitan a seguir disfrutando “El Arte del Movimiento”

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a toda la comunidad a seguir disfrutando de esta nueva edición de “El Arte del Movimiento”, en el Polideportivo “Carlos Margalot”. Las presentaciones de hoy sábado comenzarán a las 19 horas, mientras que mañana domingo habrá dos funciones: a las 14 y a las 19 horas. La entrada es libre y gratuita.

Con la participación de más de 2.700 artistas en escena distribuidos en cinco funciones, “El Arte del Movimiento” se proyecta como la propuesta artística más importante de toda la Patagonia. Entre los y las participantes se destacan academias, escuelas, institutos, establecimientos educativos públicos, grupos coreográficos y ballets, quienes este año se lucirán sobre el escenario.

A lo largo de estas funciones, vecinos y vecinas tendrá la oportunidad de vivir un espectáculo diverso, que incluirá múltiples expresiones, corrientes y propuestas de la danza, con actuaciones que integran a distintas generaciones y trayectorias.

Con un escenario de gran magnitud y recursos profesionales garantizados por el Municipio, las y los artistas encuentran las mejores condiciones para desplegar todo su talento y compartir con la comunidad lo mejor de su arte.