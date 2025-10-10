Invitan a personas mayores a participar del curso “Iniciando”

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a personas mayores a participar del curso “Iniciando”, una propuesta especialmente diseñada para acompañar los primeros pasos en el uso del celular y las redes sociales.

El taller busca acercar la tecnología de manera sencilla, práctica y acompañada, promoviendo la inclusión digital y la comunicación sin barreras. Durante los encuentros, las y los participantes aprenderán a utilizar las funciones más útiles del teléfono móvil, ingresar a redes como WhatsApp, Facebook e Instagram, y aprovechar las herramientas digitales para mantenerse conectados con familiares, amistades y comunidades de interés.

El curso tendrá lugar los días miércoles y viernes durante el mes de octubre en el horario de 10 a 12 horas en el Centro de Inclusión Digital (CID), ubicado en Cormorán 120.

Las preinscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del siguiente enlace: inscripciones.website/curso-iniciando/

Desde el área indicaron que “la idea es continuar fortaleciendo las políticas de inclusión y aprendizaje digital, brindando herramientas que favorecen la autonomía, la comunicación y la participación activa de las personas mayores en el mundo tecnológico actual”.