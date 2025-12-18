Invitan a familias riograndenses a visitar el Mercado Navideño

El Municipio de Río Grande invita a las familias riograndenses a visitar el Mercado Navideño, una propuesta pensada para acompañar las fiestas promoviendo el consumo local y el encuentro comunitario. El evento se llevará adelante el domingo 21, lunes 22 y martes 23 de diciembre, de 12 a 21 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot, ubicado en Prefectura Naval 670.

Durante las tres jornadas, vecinas y vecinos podrán recorrer stands de emprendedores y productores de la ciudad, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos a precios accesibles.

La oferta incluirá carnicería con corderos a precios populares, verdulería, panadería, artículos de limpieza, juguetería, artesanías y productos locales. Además, estará disponible la venta de pollos de producción local de la marca RGA Alimentos.

El Mercado Navideño contará también con una propuesta cultural y recreativa para toda la familia. El domingo 21, la jornada comenzará con la apertura del mercado al mediodía y a partir de las 15 horas, funcionará el Rincón Navideño, espacio donde las infancias podrán visitar a Papá Noel junto a sus familias y dejarle su cartita. A las 18 horas se presentará la Banda Municipal en un show musical en vivo, dando cierre a la jornada a las 21 horas.

El lunes 22, además de la apertura del mercado y el Rincón Navideño durante la tarde, a las 18 horas se realizará el tradicional Pesebre Viviente. Más tarde, a las 19 horas, se llevará a cabo un show musical en vivo con la presentación de “C-Baila Cumbia”, finalizando la jornada a las 21 horas.

El martes 23 será el último día de feria y mantendrá la misma dinámica durante la tarde con el Rincón Navideño. A las 18 horas se presentará nuevamente el Pesebre Viviente y, a partir de las 19 horas, habrá shows musicales en vivo hasta el cierre del mercado, con la participación de Rock & Amigos, con un repertorio variado, y de Cintia Caicheo con Enfiesta2.

Desde el Municipio de Río Grande se invita a la comunidad a participar de esta propuesta abierta y gratuita, que busca acompañar a las familias en la previa de las fiestas, fortaleciendo el consumo local, el acceso a productos a precios populares y el disfrute de actividades culturales para todas las edades.