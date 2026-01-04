Invitan a disfrutar de las actividades del Centro de Interpretación Ambiental

Las actividades serán durante el mes de enero, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, en el Centro de Interpretación Ambiental ubicado en Ruta Nacional N°3 (frente al barrio Las Barrancas). Por medio de estas propuestas, el Municipio de Río Grande incentiva a los riograndenses a conocer la importancia de cuidar nuestras costas, reservas y la biodiversidad que habita en nuestra ciudad.

Entre las actividades que promueve el Municipio, para el mes de enero, se encuentra la charla informativa “Incendios forestales”, la cual consiste en interiorizar a los participantes sobre la importancia de prevenir estos fuegos no controlados, que se propagan en áreas naturales como bosques, pastizales o selvas. Se llevará adelante todos los lunes de enero, a las 10 y a las 14 horas, en el Centro de Interpretación Ambiental.

Los jueves a las 10 horas se llevarán a cabo visitas guiadas a las Reservas Naturales Urbanas Laguna de los Patos y Punta Popper, con el fin de fomentar el aprendizaje y la conciencia ambiental mientras los visitantes exploran el paisaje.

Todos los viernes de enero desde las 14 horas se realizará un Cine ambiental y debate en el CIA, una propuesta educativa y reflexiva que conecta a las personas con la naturaleza y las anima a entender y respetar el medio ambiente.

Por su parte, el martes 6 de enero a las 15 horas, el viernes 16 a las 11:00 y el viernes 30 a partir de las 10, los vecinos y vecinas podrán sumarse al “Sendero Intermareal” en el Centro de Interpretación Ambiental.

Aquellos interesados en formar parte de las actividades podrán inscribirse presencialmente en el CIA, ubicado en Ruta Nacional N°3 (frente al barrio Las Barrancas), o vía mail al centrointerpretacion@riogrande.gob.ar. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 436200, Interno 5044.

El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a visitar el Centro de Interpretación Ambiental, un espacio para continuar aprendiendo sobre la importancia de preservar nuestro ambiente y fomentar prácticas responsables.