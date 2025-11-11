Investigación por un incendio intencional: hoy allanaron una casa

El procedimiento fue realizado este lunes por la policía en una vivienda ubicada en la Margen Sur. Encontraron elementos de interés y una persona fue notificada de derechos y garantías.

RIÍO GRANDE. – Personal policial de la División Delitos Complejos en esta ciudad y con orden judicial, hoy realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Tawen Nº50 (Margen Sur), donde reside Rodrigo Vargas, y se recolectó elementos de interés sobre la causa donde se investiga sobre el incendio intencional ocurrido el 24 de octubre de 2025 en el nicho de gas del bar ubicado en la intersección de la Avenida Belgrano y Obligado de esta ciudad.

Luego de concluida las tareas investigativas sobre este hecho, hoy se realizó el procedimiento en una vivienda. Finalmente, Vargas fue identificado y notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando formalmente sujeto al proceso judicial en curso.