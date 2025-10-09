Investigación por el robo en la casa de Nogar: allanaron dos viviendas

Los procedimientos fueron realizados ayer en dos viviendas de Río Grande. Los policías encontraron elementos de bijouterie y herramientas de mano. En los allanamientos fueron identificadas personas.

RÍO GRANDE. – En el marco de las investigaciones relacionadas por el hecho denunciado en la calle Elcano al 300, sobre el robo ocurrido el martes a la mañana en la vivienda del fallecido Néstor Nogar, el Juzgado de Instrucción Nº1 de esta ciudad, ayer ordenó dos allanamientos.

Uno fue realizado en una vivienda ubicada sobre la calle Tapparello Nº779 (Bº Malvinas Argentinas) y el otro procedimiento lo efectuaron en una casa sita en la calle Wonska Nº824 (Margen Sur).

En los procedimientos se procedió al secuestro de elementos de bijouterie y herramientas de mano, los cuales se vinculan con otros hechos denunciados. Los ocupantes de las viviendas fueron identificados.