Interrupciones del servicio eléctrico en Tolhuin

La DPE informa a la población de Tolhuin que debido a una falla del grupo generador Cummins N°2 se deberán realizar interrupciones del servicio eléctrico en forma programada:
Domingo 17 de agosto de 01:00 a 07:00h
Zona cercana a RP1 desde calle Yowen hasta cabecera del Lago
9 de octubre y Altos de la montaña.
Barrio Provincias Unidas – Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
Domingo 17 de agosto de 7:00 a 13:00h
Zona Centro
Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio)
IPV1
Domingo 17 de agosto de 13:00 a 19:00h
Zona Av. Gendarmería Nacional (RP1): desde Emilio Blanco a cabecera del Lago Fagnano (Centro Empleados de Comercio, Los Naranjos, Tierra de Nires, Islas del Sur).
- Barrio 9 de Octubre – Barrio Altos de la Montaña
- Zona Norte (afecta a RN3 desde Lucas Bridges hacia el Norte hasta aserradero Lenga Patagonia)
- RP23
Domingo 17 de agosto de 19:00 a 00:00h y Lunes 18 de agosto de 00:00 a 1:00h
Barrio Provincias Unidas Barrio Campo de Jineteada – Barrio Procrear – Zona cercana a camino cerro Michi – IPV II e IPV III
Zona Sur (afecta a RN3 desde Kovacic hasta Camping Laguna el indio) IPV 1
Sepan disculpar las molestias.