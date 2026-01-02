Internas de la Alcaidía Femenina entregaron panes dulces y adornos navideños a residencias de adultos mayores

La iniciativa solidaria se enmarca en el proyecto “Mujeres Solidarias”, desarrollado durante 2025 en Río Grande, y contó con el apoyo de una empresa privada que donó los insumos para la elaboración de los productos.

RÍO GRANDE.– En los últimos días del año pasado, un grupo de internas de la Alcaidía Femenina de esta ciudad llevó adelante una acción solidaria mediante la entrega de panes dulces y adornos navideños a distintas instituciones que asisten a personas mayores.

Los presentes fueron destinados a la Residencia de Adultos Mayores del Gobierno Provincial, al Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco” y a la Residencia de Ancianos San Vicente de Paul. La iniciativa contó con la colaboración de una empresa privada, que aportó los insumos necesarios para la elaboración de los panes dulces.

Los trabajos fueron realizados íntegramente por las internas, quienes confeccionaron los productos con dedicación y compromiso, en el marco del proyecto institucional denominado “Mujeres Solidarias”, impulsado desde la Alcaidía Femenina a lo largo de todo el año 2025.

Cabe destacar que, desde su emplazamiento en Río Grande el 30 de junio de 2025, la Alcaidía Femenina, dirigida por la Alcaide Mayor Natalin Impini y la Subalcaide Daiana Maldonado, ha desarrollado diversas acciones comunitarias. Entre ellas, se encuentran la confección y donación de presentes por el Día del Niño, destinados al merendero y comedor Casa de María; aportes al Hogar de Menores del Hospital Regional Río Grande; y la elaboración de sábanas para los servicios de neonatología y pediatría, además de toallones para recién nacidos y mantas recibidoras.

Estas iniciativas buscan fortalecer la reinserción social a través del trabajo solidario y el compromiso con la comunidad.

Alcaide Mayor, Natalin Impini junto a la Subalcaide, Daiana Maldonado