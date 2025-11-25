Intensa búsqueda de un joven acusado de violencia de género

La Policía Provincial intenta dar con el paradero de Enoc Perpetto Silva, de 18 años, denunciado por múltiples episodios violentos contra su ex pareja. La Justicia ordenó su detención y un allanamiento que resultó negativo. (Imagen de un video captado semanas atrás, de Perpetto Silva en Buenos Aires)

RÍO GRANDE. – La Policía Provincial mantiene una intensa búsqueda de Enoc Perpetto Silva, un joven de 18 años denunciado por su ex pareja por diversos hechos de violencia y que podría estar armado. Sobre él pesa una prohibición de acercamiento vigente dictada por la Justicia.

Según relató la víctima, días atrás ya había radicado una denuncia por un grave episodio en el que, presuntamente, Perpetto Silva llegó a su vivienda, la obligó a subir a una camioneta y la trasladó hasta otra casa, donde la habría agredido físicamente y amenazado con un arma de fuego.

En las últimas horas, la mujer volvió a denunciarlo e indicó que el joven apedreó la vivienda y rompió los vidrios del domicilio.

A raíz de estos hechos, durante la mañana de hoy la Fiscalía de Género y la jueza de Instrucción N°1, María Rosa Santana, ordenaron un allanamiento en el domicilio del acusado y su inmediata detención. Sin embargo, el operativo arrojó resultados negativos: no se logró ubicar al joven ni encontrar el arma denunciada.

De acuerdo con la información recabada Perpetto Silva estuvo días atrás en Buenos Aires. Un video que se publicó en la red social lo confirma.