Instalaron la 4ª estación de georreferenciación en Radman

Esta herramienta de posicionamiento permite mejorar la infraestructura de datos espaciales en la provincia, que es la base para la toma de decisiones y definiciones estratégicas en el territorio.

RÍO GRANDE.- En el marco del proyecto COFECYT 2022 “Instalación de Estaciones de Tecnología Geoespacial GNSS permanente e Infraestructura de Datos Espaciales en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego.” se instaló y quedó en funcionamiento una nueva estación permanente GNSS denominada PIBV (Paso Internacional Bella Vista), ubicada en la zona de Radman en terrenos de la Ea. San José.

La tecnología GNSS (Sistema Satelital de Navegación Global) antes era referida como GPS, Sistema de Posicionamiento Global (haciendo referencia al sistema de norteamericano). El cambio de nombre obedece a que contempla todas las constelaciones de satélites, Galileo de la Agencia Espacial Europea, GLONASS de Federación de Rusia, BeiDou de República Popular China además de la Navstar- GPS de los Estados Unidos, lo que mejora notablemente la calidad del posicionamiento.

La nueva estación permitirá una mejora sustancial en el marco de referencia nacional sobre Tierra del Fuego. También facilitará algunas de las tareas de campo que realizan los profesionales de la agrimensura y de otras actividades que requieren georreferenciación precisa como por ejemplo la industria petrolera, los proyectos científicos, la explotación ganadera entre otros.

Personal de la Estación Astronómica Río Grande, de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Dirección General de Catastro de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS han trabajado con gran compromiso para tener instalada y funcional esta nueva estación permanente, la cuarta operativa en la Isla Grande, robusteciendo la red local provincial.

El proyecto está liderado por el Dr. Eric Marderwald, responsable de la Estación Astronómica Río Grande y por el agrimensor Martín Eladio Ibarra Medina, director General de Catastro de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

La estación funciona en un esquema continuo enviando los datos en forma automática, vía Internet, a la Estación Astronómica Río Grande. En el marco del proyecto está contemplado que esta estación pase a formar parte de la Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo, RAMSAC, administrada por el Instituto Geográfico Nacional. Tierra del Fuego se constituye así en una de las provincias con mayor densidad de estaciones permanentes GNSS.

Es de destacar que el receptor GNSS que se instaló en el paso internacional fue diseñado y ensamblado en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP) bajo la supervisión del Dr. Luciano Mendoza. La estación no solo almacena y transfiere todos los observables que permiten el postprocesamiento a nivel milimétrico sino que además transmite con un protocolo que permite el posicionamiento preciso en tiempo real en un entorno de algunas decenas de kilómetros.

En el marco del mismo proyecto se encuentra previsto el montaje de una estación permanente más en la zona de la Isla Grande (San Sebastián). Esto configurará, sin lugar a dudas, una situación muy favorable para el desarrollo de proyectos y de trabajos que involucren la georreferenciación precisa.