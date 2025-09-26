Inscripción para personal de la Marina Mercante

La Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante Ushuaia informa que se encuentra abierta la inscripción para el ingreso al curso de Marina Mercante 2026 en las especialidades marinero, auxiliar de maquinas, cocinero, camarero, enfermero y médico.

USHUAIA.- Los requisitos de inscripción son:

-Tener como mínimo 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2024.

-Título Secundario completo o certificado de título en trámite/ constancia de alumno regular.

-Fotocopia DNI (anverso y reverso).

-Tres (3) fotos 4×4 tipo carnet de frente, fondo celeste.

Los aspirantes a: Cocinero y camarero deberán adjuntar certificación que acredite idoneidad en la especialidad o Certificado de Trabajo (requiriéndose recibo de sueldo o certificado laboral equivalente) en tareas afines, por un período no menor a un (1) año.

Los aspirantes a: Enfermero y médico deberán adjuntar certificación que acredite idoneidad en la especialidad y Certificado de matrícula provincial y nacional.

Oportunamente deberán aprobar los Exámenes Intelectuales que se efectuarán en forma virtual, en las siguientes asignaturas (Educación Cívica, Física, Geografía, Matemáticas e inglés), posteriormente se efectuarán los exámenes prácticos de Natación y Remo.

Para inscribirse los interesados podrán presentar la documentación correspondiente en la sede de la Prefectura Río Grande, sita en calle Isla Trinidad N° 751 de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de noviembre del corriente año.