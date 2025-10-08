Inscriben para el Congreso Internacional de Atención Temprana

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur invita a participar del Congreso Internacional de Atención Temprana que se desarrollará del 6 al 7 de noviembre en Ushuaia.

El evento organizado por el Centro Provincial de Salud Infanto Juvenil (CPSIJ) en articulación con instituciones académicas y sanitarias nacionales e internacionales, busca fortalecer conocimientos, prácticas y redes institucionales vinculadas al abordaje integral de la primera infancia.

La Atención Temprana es un campo interdisciplinario fundamental para garantizar el desarrollo de niñas y niños de 0 a 6 años, especialmente aquellos que presentan —o se encuentran en riesgo de presentar— dificultades en su desarrollo. Este enfoque reconoce a la familia como actor central, promoviendo intervenciones en entornos naturales, inclusivas y respetuosas de las particularidades de cada niña/o y su comunidad.

Durante las jornadas se llevarán a cabo conferencias magistrales, mesas redondas, talleres y espacios de intercambio a cargo de referentes internacionales y nacionales de gran trayectoria, entre ellos: la Dra. Margarita Cañadas Pérez (España), la Dra. Jennifer Grisham (EE.UU.), la Lic. María Laura Odero (Argentina), el Dr. Juan Molina (Argentina), Mg. Kadlen Hernández Mundaca (Chile) y la lic. Constanza Lecaros (Chile).

El Congreso está dirigido a profesionales y equipos técnicos de salud, educación, bienestar ciudadano y justicia, así como a asociaciones de padres, estudiantes de carrera afines, funcionarios y toda la comunidad interesada en la temática. Además de constituir un espacio de formación e intercambio de experiencias, el encuentro otorgará certificados oficiales de asistencia a quienes participen en las distintas instancias.

Con este evento la provincia reafirma su compromiso con la protección integral de la infancia, la actualización científica y la construcción de políticas públicas que favorezcan trayectorias de vida saludables e inclusivas para niñas y niños.

La preinscripción ya se encuentra disponible de manera online. Para más información y acceso al formulario, se recomienda consultar las redes oficiales del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego.

Link de preinscripción:

https://forms.gle/qo6M5FHgWXdViY8aA