Inscriben para Actividades de Verano 2026 en Tolhuin

El Municipio de Tolhuin informó la apertura de inscripciones para las Actividades de Verano 2026, una propuesta destinada a jóvenes de entre 12 y 25 años, que se desarrollará durante la temporada estival con una agenda diversa y participativa.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Dirección de Cultura y la Dirección de Juventudes, y contempla salidas recreativas, caminatas y experiencias en la naturaleza, actividades culturales y propuestas tecnológicas, pensadas para promover el encuentro, el disfrute del entorno y el acceso a nuevas experiencias formativas y recreativas.

Desde el Municipio destacaron que estas actividades buscan generar espacios de participación activa para las juventudes, fortaleciendo los vínculos comunitarios y ofreciendo alternativas gratuitas y accesibles durante el verano.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de las siguientes maneras:

• A través del formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrctMVNH4XeOFa5-naE_gWUqg8fhDBmVDXCC_B5gxoWQcKwA/viewform

• De manera presencial en la Dirección de Juventudes (2 de Abril 1398).

• En la Casa de la Cultura (Lucas Bridges 350).

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de los espacios mencionados o consultar a través de los canales oficiales del Municipio.