Inscriben al curso de Turismo Arqueológico

La propuesta educativa y turística tiene por objetivo brindar experiencias turísticas seguras y de calidad, con prestadores capacitados en la conducción de grupos y con compromiso hacia el cuidado ambiental, el respeto al patrimonio cultural y la aplicación de protocolos de seguridad.

NEUQUEN.- Los ministerios de Turismo y de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, invitan a participar del Curso de Formación para Prestadores de la Actividad de Turismo Arqueológico para la Región Alto Neuquén. La actividad comienza el 30 de septiembre próximo.

El mismo se implementará durante los meses de septiembre a noviembre, con una modalidad de encuentros virtuales y presenciales.

A través de internet será mediante el campus virtual de Turismo provincial en CampusTur. Mientras que presencial se informará en el transcurso de la capacitación, de acuerdo a los días en el que los sitios arqueológicos de interés se encuentren abiertos al público.

Se trata de una propuesta educativa que tiene como objetivo propiciar un trayecto con contenidos teóricos y prácticos, que genere la formación y las competencias básicas para la habilitación como prestador de la actividad.

Asimismo, pretende que los aspirantes en la temática aseguren satisfacción y seguridad del turista, comprometiéndose con el cuidado del patrimonio natural y cultural del medio en el que desempeña sus actividades.

Una vez completado el curso, el prestador contará con capacidad para coordinar grupos reducidos, garantizando seguridad, confianza y una experiencia positiva para los visitantes.

Tendrá especial compromiso con el cuidado del medio ambiente y el patrimonio cultural, respetando las normas vigentes. Además, deberá estar preparado para resolver situaciones imprevistas, aplicar protocolos de prevención, brindar primeros auxilios y RCP, así como contar con nociones básicas para el desarrollo de un emprendimiento personal.

Los requisitos para participar son los siguientes: Tener residencia permanente en la Provincia con antigüedad mínima de dos años, ser mayor de edad, poseer disponibilidad horaria y movilidad para realizar el curso, no estar en el Registro de Violencia de Género ni Deudores Alimentarios (presentar certificados que así lo acrediten ingresando a los siguientes link: https://certificadoviolencia.neuquen.gov.ar/registro-violencia/obtenerCertificado).

También se deberá tener interés real y asumir el compromiso de habilitarse, una vez finalizado y aprobado el presente curso, como prestador de la actividad de Turismo Arqueológico en el Registro Único Provincial de Prestadores de Actividades y Experiencias Turísticas.

Los interesados deberán completar el formulario para la preinscripción en el link: https://forms.gle/EXt3HfeM6iUA98TMA

Para mayor información, comunicarse al correo electrónico: capacitacionturnorteneuquino@gmail.com o al celular 2994543709.

FUENTE: COMUNICACIÓN – GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN / CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Parque Arqueológico Colo Michi Có es uno de los más importantes yacimientos de arte rupestre de Patagonia y América. Gentileza: La Capital.