Inscriben al ciclo lectivo 2026 del Instituto Terra Nova

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia informa a vecinos y vecinas que se encuentran abiertas las inscripciones al ciclo lectivo 2026 del Instituto de Educación Superior Terra Nova.

El proceso de inscripción, que será de forma presencial, tendrá dos fases siendo la primera del día martes 9 de diciembre hasta el viernes 12 del mismo mes de 10:00 a 12:00 horas en Chubut N° 1857 en la Escuela Experimental “Las Lengas”. El segundo período de inscripción será del miércoles 18 de febrero de 2026 hasta el viernes 27 de febrero en el mismo lugar y horario.

Quiénes deseen acceder a más información, podrán comunicarse a los teléfonos (2901) 586768-487403- 468793, así como escribiendo a los correos electrónicos instituto.terranova@ushuaia.gob.ar, así como institutoterranovaushuaia@gmail.com.