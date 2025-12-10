Inscriben a colonias de verano 2026 en Tolhuin

El Municipio de Tolhuin, a través de la Dirección de Deportes, anunció la apertura de las inscripciones para las Colonias de Verano 2026, una propuesta destinada a niños y niñas de 4 a 11 años que podrán participar de juegos, actividades recreativas, deportes y diversas iniciativas pensadas para disfrutar la temporada estival.

Las actividades tendrán lugar en Tolhuin a partir del 5 de enero de 2026, fecha en la que se pondrá en marcha la nueva edición de esta propuesta que cada año convoca a gran cantidad de chicos y chicas de la ciudad.

Para inscribirse, las familias podrán completar el formulario disponible en línea a través del enlace difundido por el Municipio a través de sus redes sociales oficiales. En caso de tener dificultades de acceso o cualquier inconveniente, también se habilitó un punto de acompañamiento presencial en el Polideportivo Ezequiel Rivero, donde personal municipal brinda asistencia en el horario de 8 a 15. Esta alternativa apunta a garantizar que todas las familias interesadas puedan concretar el trámite.

Desde el Municipio remarcaron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan realizar la inscripción con anticipación. La propuesta se realiza con el objetivo de garantizar que los niños y niñas de Tolhuin cuenten con un espacio seguro, entretenido y accesible para compartir el verano.

https://forms.gle/dH6j9DJSYwAYmKZcA link de inscripción