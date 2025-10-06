Insaciable. Taylor Swift lanza ocho versiones acústicas de sus nuevos temas, en cuatro CD’s distintos

La popstar hizo el anuncio un día después de publicar “The Life of a Showgirl”, su 12° disco de estudio que ya lleva vendidos 3,4 millones de copias.

A un día de haber publicado The Life of a Showgirl, su 12° disco de estudio, y de haber estrenado en cines norteamericanos una “fiesta de escucha” en formato documental (Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl), Taylor Swift anunció el lanzamiento de cuatros CD’s de edición limitada con ocho versiones acústicas de ocho canciones incluidas en la versión original.

Voracidad total, claro.

Según información oficial, al igual que las originales, estas versiones surgieron en colaboración de los productores suecos Max Martin y Shellback. “Guarden esto en la sección ‘Guarden lo mejor para el final’”, escribió Swift en sus perfiles de redes.

Podes ver el post acá.

“Creo que mis momentos favoritos de la gira fueron las sorpresas acústicas. Así que volví al estudio con Max y Shellback para grabar versiones acústicas/ unplugged de algunas de las canciones de ‘Showgirl’ con voces y producción completamente nuevas. ¡Qué ganas de que las escuchen!”, sumó.

Además de ofrecer dos pistas acústicas adicionales cada uno, los cuatro CD también incluyen nuevas imágenes de portada, varias de las cuales los fans reconocerán como parte de la grabación del nuevo clip de The Fate of Ophelia, que se pudo ver en cines este fin de semana y en YouTube a partir del domingo por la noche.

Un CD, titulado Life Is A Song Acoustic Version, incluirá Opalite (Life Is A Song Acoustic Version) y Ruin the Friendship (My Advice Version) como tracks adicionales.

Otro, titulado Dressing Room Rehearsal Version, incluirá Wi$h Li$t (Settled Down Acoustic Version) y The Life of a Showgirl (Dressing Room Rehearsal Acoustic Version).

Un tercer CD, Alone In My Tower Acoustic Version, incluye The Fate of Ophelia (Alone In My Tower Acoustic Version) y Eldest Daughter (Now You’re Home Acoustic Version) como atracciones adicionales.

Y el cuarto CD en cuestión, So Glamorous Cabaret Version, ofrece dos versiones del mismo tema, una de las cuales es un demo de voz en lugar de una nueva grabación: Elizabeth Taylor (So Glamorous Cabaret Version) y Elizabeth Taylor (Original Songwriting Voice Memo).

Las cuatro ediciones en CD se anunciaron como disponibles en su sitio web “durante 24 horas o hasta agotar existencias” y tienen un precio de $7.99 cada una.

Tal como se anunció este sábado, Swift ya vendió 2.7 millones de copias de The Life of a Showgirl el primer día, la segunda mayor cifra semanal para un álbum en la historia de Soundscan/ Luminate.

Si estos CD se imprimen en grandes cantidades, podrían contribuir a superar el récord histórico de 3,4 millones de copias, establecido por 25 de Adele en 2015.