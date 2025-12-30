Inocencia Fiscal: Qué pasará con los dólares “cara chica”

Con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal que consiguió el Gobierno la semana pasada y sumado a la extensión indefinida para presentar billetes estadounidenses antiguos y deteriorados (conocidos como “cara chica”) se genera un escenario de incertidumbre para quienes son propietarios de los dólares que quedaron fuera del circuito.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal genera cierta incertidumbre en las entidades financieras, debido a la posible negativa de recibir los dólares no declarados.

El Banco Central (BCRA) reformó la normativa sobre el recambio de los dólares “cara chica” sin poner una fecha límite para que los bancos reciban depósitos de los billetes estadounidenses antiguos y deteriorados, mediante la Comunicación “A” 8352.

A pesar de ello, con la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal esos billetes dejarían de estar en circuito debido a la vigencia de normas antilavado y antievasión sobre los dólares no declarados.

Sin embargo, y luego de haberse aprobado el viernes en la Cámara de Senadores, todavía no se oficializó la ley. Resta la promulgación y comunicación del Ejecutivo mediante Boletín Oficial para que entre en vigencia.

Este mecanismo funcionaba desde agosto del 2024. La entidad presidida por Santiago Bausili había adoptado la medida con el objetivo de facilitar la regularización de los activos.

Se debe presentar una superficie con más del 50% superior a cada billete y que la denominación y las medidas de seguridad sean identificables.

Una vez que los bancos reciben los billetes, se encargan de verificar su autenticidad y luego los trasladan al Banco Central. El mismo es quien manda esos papeles a Estados Unidos para su destrucción, y luego se coordina el cambio con los nuevos ejemplares.

En caso de que no estén en condiciones para continuar circulando, se los incluye en los depósitos regulares.

La norma introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); a los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación; así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual -de acuerdo al Gobierno- los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”, según supo esta agencia.

De esta manera, se busca fomentar el blanqueo de dólares adquiridos en el mercado informal.

Este régimen, que tendrá un tope patrimonial de hasta $10.000 millones para poder adherir, garantiza a los contribuyentes no tener que informar sobre variaciones patrimoniales, y tampoco se controlarán los consumos que hagan.

La entidad que preside Darío Wasserman confirmó que aceptará los “dólares del colchón” sin objeciones, debido a la inquietud generada. El organismo financiero indicó que aceptará los billetes una vez que la ley entre en vigencia.

Es decir, el Banco Nación permitirá que las personas depositen los famosos dólares “cara chica” al igual que todo el resto de los billetes circulantes, sin distinción por diseño o antigüedad.