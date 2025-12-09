Innovador sistema de monitoreo vehicular en el “Operativo Verano Seguro”

El Gobierno provincial presentó este martes 9 de diciembre el “Operativo Verano Seguro”, un dispositivo integral de asistencia y seguridad para viajeros que ingresan y egresan de la provincia, que incluye por primera vez un sistema de cámaras de lectura de patentes en tiempo real.

En las instalaciones de la ex balanza de Río Grande, punto estratégico de ingreso y egreso a la provincia, se llevó a cabo este martes el lanzamiento oficial del Operativo Verano Seguro. El programa, que se reedita este año con mejoras tecnológicas significativas, está diseñado para asistir y garantizar la seguridad de los miles de turistas y vecinos que se trasladan durante la temporada estival.

El viceministro de Coordinación de Gabinete, Jorge Canals, encabezó la presentación y detalló los alcances del operativo: “Es un trabajo interdisciplinario que desarrollamos con diferentes áreas del Gobierno, como Protección Civil, Transporte, la Policía de la Provincia y Límites y Fronteras. El objetivo es brindar un acompañamiento integral, especialmente a quienes van a cruzar la frontera”.

El operativo contará con un puesto fijo en la zona de la ex balanza de Río Grande, que funcionará desde las 05:00 horas de este miércoles de manera permanente, con presencia policial las 24 horas. Si bien la parada no es obligatoria, se ofrece a los viajeros la posibilidad de realizar un chequeo final de los elementos de seguridad vehicular, documentación necesaria para el cruce fronterizo y asesoramiento sobre el estado de la ruta y los horarios de la barcaza.

“Queremos que las vacaciones comiencen de manera segura desde el momento en que se suben al vehículo”, afirmó Canals. El puesto también contará con conectividad a internet para realizar trámites en el momento, agua caliente para quienes deseen cargar sus termos y se entregará un kit de obsequio a los viajeros.

Una de las novedades más destacadas de este año es la puesta en funcionamiento de un sistema de cámaras de última generación para la lectura de patentes, instaladas tanto en el acceso a Ushuaia como en la ex balanza de Río Grande. Fue posible a través de un convenio con Ushuaia Visión y TV Fuego, así como junto con la Agencia de Innovación se trabajó en la implementación del software.

“Estas cámaras, adquiridas mediante un convenio con Nación, nos permiten leer la patente y vincularla en tiempo real con el registro de la propiedad automotor”, explicó el viceministro. Este sistema identifica qué vehículos ingresan y egresan de la provincia, sus condiciones legales y emite alertas si existe algún pedido de captura o impedimento.

Canals destacó la importancia de esta herramienta: “Nos permite tener un control que antes dependía de la colaboración de fuerzas federales. Ahora la provincia genera su propia base de datos de manera autónoma. Es un salto tecnológico fundamental para la seguridad”.

El sistema, que procesa la información en 3 o 4 segundos incluso con un alto flujo vehicular, es la antesala de un plan más amplio que incluirá la instalación progresiva de 1.000 cámaras en toda la provincia, algunas con capacidades de reconocimiento facial, especialmente en zonas turísticas.

Canals también se refirió al estado crítico de las rutas nacionales, un tema que escapa a la jurisdicción provincial pero que impacta directamente en la seguridad de los viajeros.

“Vemos el deterioro constante de la Ruta 3. Es un reclamo unánime de todos los gobernadores patagónicos y de las vialidades provinciales del país”, expresó. Ante la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, el operativo hace especial hincapié en la responsabilidad individual.

“Aconsejamos a los vecinos que reduzcan la velocidad, que extremen las precauciones, que pospongan el viaje si hay vientos fuertes y que estén atentos a los animales sueltos, especialmente en Santa Cruz y Chubut. La ruta no está en condiciones para transitar a las velocidades habituales”, advirtió.

El viceministro finalizó agradeciendo el trabajo mancomunado de todas las áreas involucradas y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad de los ciudadanos, incluso en un contexto de recursos finitos y de asunción de responsabilidades que antes correspondían a la Nación, como los subsidios al gas.

“Este operativo es una herramienta más que brindamos para que los viajeros tengan un verano más seguro y tranquilo. La prevención es nuestra prioridad”, concluyó Canals.