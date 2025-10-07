Inició juicio donde acusan a 3 personas del incendio en una camioneta con bombas “molotov”

El debate oral y público comenzó esta mañana y todos los imputados declararon ante el Tribunal de Juicio en Ushuaia. El juicio continuará mañana a partir de las 9:30 horas con los alegatos de las partes.

USHUAIA. – Las tres personas imputadas de haber participado en el incendio de una camioneta, mediante el uso de bombas “molotov”, la cual se encontraba estacionada dentro de un predio cercado, donde residía Vanesa Noelia Sáez, hoy hicieron su declaración indagatoria en la primera audiencia del juicio oral.

En primer lugar, declaró Héctor Pedro Caballero, quien además de estar imputado por el incendio se lo juzga por una causa de lesiones doblemente agravadas, en perjuicio de quien fuera su pareja, por dos hechos. En su declaración dijo que su actuación se limitó a llevar en su vehículo, el que utilizaba para llevar pedidos de comidas, a los otros dos imputados al lugar.

A su turno, Romina Judith Cirigliano Migura hizo un racconto de su vida personal y como llegó, en conjunto con su pareja, a prestar una suma dineraria de más de 30 mil dólares a Matías Rosa y Vanesa Sáez.

Admitió que luego de sus reiterados reclamos para que le devuelvan el dinero, en el contexto de las necesidades familiares, y al ver que no tenía respuesta, a modo de represalia, y con la ayuda del resto de los imputados, tomó la decisión de lanzar las bombas incendiarias contra el vehículo propiedad del padre de Vanesa Sáez.

En su testimonio, Gabriel Di Gangi, el tercer acusado, admitió haber sido quien arrojó las bombas “molotov” y provocar el incendio sobre la camioneta.

Cabe mencionar que el Fiscal, Daniel Curtale, al inicio del debate dio lectura a cuáles fueron los argumentos que se reunieron en el periodo de instrucción, para posibilitar la elevación a juicio.

El Tribunal de Juicio presidido por el Dr. Maximiliano García Arpón, con las vocalías de los Dres. Rodolfo Bembihy Videla y Alejandro Pagano Zavalía, resolvió abrir un cuarto intermedio hasta mañana miércoles a las 9:30 horas para dar lugar a los alegatos.

Además del representante del Ministerio Público Fiscal, la querella está a cargo de los abogados Walter Omar Vargas y César Alberto González.

En tanto, las defensas de los imputados las asumieron: Martín Muñoz (Caballero), Carlos Alfonzo (Cirigliano y Di Gangi) y Oscar Vidal (Cirigiliano).